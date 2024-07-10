نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عماد زيادة ترند جوجل لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر النجم عماد زيادة ترند “ جوجل” وذلك بعد حلقته في برنامج “ واحد من الناس” بعدما حقق نجاح كبيرا في رمضان الماضي في مسلسل “ نعمة الافوكاتو”

قال الفنان عماد زيادة أن بدايتى الفنية تزامنت مع بدايتى فى العمل، وفور تخرجى فى ٩٨ بدأت مسيرتى الفنية ولم يقف والدى فى طريقى ودعمنى فى مجال الفن، وبالنسبة للعمل وانا وأسرتى نعمل فى مجال الزيوت الغذائيّة.



وأضاف:" بدات أشق مسيرتى الفنية، لأنى أعشق الفن وأحبه وعلى الرغم من مرور ما يقرب من عشرين عاما حتى بدأت أحقق نجاحات وشهرة فى مجال الفن".



وتابع: "لكن حبى وعشقى لهذه المهنة جعلنى أنتظر وأصبر ولم أيأس، ولو خيرونى بين الفن والبيزنس أختار الفن بالتأكيد حتى لو المقابل المادى أكبر فى العمل والبيزنس".

وأشار:" أنا متزوج من بنت خالى وأنا فى سن ٣٢ سنة، وكنت وقتها أعمل بالمسرح وزواجى مكس بين الحب وزواج الصالونات، والاحترام والمحبة هما أساس النجاح فى الحياة الزوجية".