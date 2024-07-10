نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. ديسكو مصر يحيى حفلا غنائيا ضمن ليالى مصر بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد فرقة ديسكو مصر لإحياء حفلا غنائيا ومن المقرر إقامتها في إستاد الأكاديمية البحرية بمدينة الإسكندرية، يوم 13 يوليو الجاري، ضمن حفلات ليالي مصر

شروط حفل ديسكو مصر

وطرحت شركة تذكرتى على صفحتها الخاصة موقع التواصل الإجتماعب "فيس بوك"، أوكدت أن شروط دخول الحفل كالتالي:_

1_ لا يسمح بالمأكولات والمشروبات.

2_ لا استرداد أو استبدال.

3_ يحتاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات إلى تذكرة كاملة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما تعد مسرحا ضخما لاستقبال كل جمهور ومحبى فريق ديسكو مصر وكايروكى.

أعمال ديسكو مصر

ومن المقرر أن تقدم فرقة ديسكو مجموعة من أغانيها المميزة التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة ومنها: "أحلي واحدة، كيفي كده، شير وفبيا، مشاكس".