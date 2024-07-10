حماقي يروج لأغنيته الجديدة "واكلة الجو" غدا

القاهرة - محمد ابراهيم - روج المطرب محمد حماقي لاغنيته الجديدة غدا “ واكلة الجو” من ألبومه الجديد “ هو الأساس” من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

علق قائلا:" استنوا أغنية واكلة الجو من ألبوم هو الأساس غدا الساعه ٦".

وفي وقت لاحق عبر النجم محمد حماقي عن سعادته الهائلة بعد النجاح الذي حققه خلال حفله الأخير في مدينة بورسعيد، والذي أقيم تحت شعار “كامل العدد”، والتي اشترط دحول الجمهور مرتديا الملابس البيضاء، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”.

ونشر حماقي مجموعة صور من حفله في بورسعيد وعلق قائلًا: “أوقات لا تنسى في بورتو سعيد، شكرًا على الترحيب الحار”.

وكان قد أقيم الحفل على شاطئ احدى القرى ببورسعيد وبمجرد صعود حماقي على خشبة المسرح مرددا لأغنية "ده قلبي ده" تعالت هتافات وصيحات الاعجاب التي لم تنقطع طوال تواجده.