نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا في مهرجان قرطاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب كاظم الساهر لإحياء حفلا غنائيا ضخما، ومن المقرر إقامتها في مهرجان قرطاج الدولى بدورته الـ58 يوم 3 أغسطس الشهر المقبل

ومن المقرر أن يقدم كاظم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور، ومنها: "اشكيك لمين، المحكمة، دلع النساء، انا وليلي، ياوفية".

أخر أعمال كاظم الساهر

يذكر أن آخر أعمال الفنان كاظم الساهر الغنائية، هوألبومه “مع الحب”، والتي جاءت بعنوان الأغنية يا وفية، وألبوم يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغاني هي: يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته كتاب الحب.