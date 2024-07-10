محمد رياض يكشف حقيقه وجود جزء ثاني من " تل الراهب"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان محمد رياض خلال السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “ تل الراهب” وكان من بطولة عدد من كبار الفنانين.

تحدث رياض في تصريحات صحفية عن إمكانية وجود جزء ثاني من مسلسل “ تل الراهب” لافتا إلى أن هذا الكلام غير صحيح.

وفي سياق آخر رد الفنان القدير محمد رياض رئيس مهرجان المسرح المصرى في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني" عن حقيقة إلغاء الدورة الـ 17 من المهرجان قائلًا:" المهرجان تم تأجيله فقط لأني شعرت بضغط وأنا أريد أن يكون مثلما حدث العام الماضي وتكون الدورة أفضل من العام الماضي وليس أسوء".



وأردف حديثه:" الأخبار المتداولة عن إلغاء هذه الدورة غير صحيحة ولايمكن أن يتم المهرجان أثناء التغيرات الوزارية وهذا سبب آخر للتأجيل، فالتأجيل لصالح المهرجان وليس ضده ومازالنا نستكمل تجهيزات الدخول والمسارح والعروض المسرحية ".