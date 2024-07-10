ظافر العابدين يكشف عن اسم مسلسله الجديد في رمضان 2025

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجوم في الفترة الحالية على الاستقرار على اسماء وأفكار المسلسلات الذي سيقدمونها في السباق الرمضاني المقبل لعام 2025.

ظافر العابدين يكشف عن اسم مسلسله الجديد

وقد كشف الفنان ظافر العابدين في تصريحات صحفية عن اسم مسلسله الجديد في رمضان 2025، وأيضًا أعماله القادمة في السينما حيث صرح قائلًا: "أشارك في موسم دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسل مصري جديد بعنوان سكة سلامة، بالإضافة إلى فيلم جديد آخر أخوض من خلاله تجربة الإخراج للمرة الثالثة وسأبدأ تصويره قريبًا"

وكشف ظافر العابدين عن أعماله في السينما القادمة قائلًا: "أقدم فيلم جديد فلسطيني، وأنا سعيد وفخور جدًا لمشاركتي به، والتصوير كان كله في الأردن بمناطق مختلفة، والعمل يمثل تجربة مختلفة بالنسبة إلي".

وفي سياق متصل يستعد الفنان ظافر العابدين لتصوير فيلم جديد مع الفنانة منه شلبي وذلك خلال الشهر المقبل في الهند، حيث يحمل الفيلم اسم "كونداليني"، وهذا الفيلم مأخوذ عن رواية تجنب نفس الاسم للكاتبة ميرنا الهلباوي، والفيلم جاري التعاقد من باقي أبطاله وهو من إخراج محمد سلامة.

آخر أعمال الفنان ظافر العابدين

وكان اخر اعمال ظافر العابدين هو فيلم "إلى ابني" والفيلم من إخراجه، زمن بطولة ظافر العابدين، إبراهيم الحساوي، سمر ششة، إيدا القصي، خيرية نظمي، سارة اليافعي، آدم أبو سخا، إميليا فوكس، وآدم زهر، والفيلم من تأليف صفاء المسعدي وظافر العابدين، إنتاج O3 Medya وDouble A Productions، ومن إخراج ظافر العابدين.

ومسلسل البحث عن علا2 والذي يدور في إطار اجتماعي لايت، ومن المقرر عرضه عبر منصة نتفليكس العالم، من بطولة هند صبري، سوسن بدر، ظافر العابدين، هاني عادل، طارق الإبياري، ندى موسى، محمود الليثي، آيسل رمزي، عمر شريف، وياسمينا العبد، ومن تأليف مها الوزير وغادة عبدالعال وإخراج هادي الباجوري.

وايضا فيلم «أنف وثلاث عيون»، يضم في بطولته مجموعة من النجوم منهم: بطولة ظافر العابدين وأمينة خليل وصبا مبارك وسلمى أبوضيف، وجيهان الشماشرجي وصدقي صخر ونبيل ماهر ونور محمود وسلوى محمد علي، العمل للسيناريست وائل حمدي، إخراج المخرج المصري أمير رمسيس.

وايضا مسلسل عروس بيروت، إخراج فكرت قاضي وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وشارك فيه كل من كارمن بصيبص، تقلا شمعون، علاء الزغبي، مرام علي، جو طاهر، فيلم العنكبوت، بطولة أحمد السقا تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وشارك في العمل كل من منى زكي، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، آسر ياسين وآخرين