سيليا... تامر عاشور يرزق بمولودة جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان تامر عاشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات و الصور إنستجرام و فيس بوك عن رزقه مولودة جديدة حيث نشر صورة بينه وبين زوجته وعلق عليها " بسم الله الرحمن الرحيم

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .. صدق الله العظيم

الحمد لله والشكر لله ربنا رزقنا بأجمل بنت سيليا"

تامر عاشور و نانسي

آخر أعمال تامر عاشور

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان تامر عاشور أغنية “ هيجلي موجوع” الذي حققت نجاحًا ساحقًا.

كلمات أغنية “ هيجلي موجوع”

هيجيلي موجوع..

دموعه ف عينه تعبان

‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان

‎هيجيلي ويشوف..

ساعتها انا ناوي على إيه

‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه

‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش

‎معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش

‎ده انا ناوي لو فاق..

ماسيبش كلام ماقولهوش

‎هيغيب يروح فين..

فيه مين ناس راحو وماجوش

‎مسكين و غلبان..

‎قالولي بعديك خلاص ضاع

‎اه ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة

‎ب وداع

‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي

‎ومفيش

‎الصورة بوضوح .. بقت بيموت وانا بعيش