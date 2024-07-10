رامى جمال يكشف تفاصيل قصة حبة مع زوجته ببرنامج "معكم"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل المطرب رامي جمال برفقة زوجتة ناريمان في برنامج "معكم" التي تقدمة الإعلامية مني الشاذلي، ومن المقرر عرضة يوم الجمعة الموافق 12 يوليو الجاري، الذي يتم عرضة عبر شاشة ON.

ويكشف رامي جمال لأول مرة كواليس تعارفه على زوجته ناريمان، وكيف تحولت علاقة العمل إلى حب وارتباط، بالإضافة إلي حديثة عن مشواره الغنائى.

حفلات رامي جمال

ومن ناحية اخري، يستعد النجم رامي جمال لتحضير مفاجأة كبيرة لعرضها خلال حفله بمهرجان العلمين في دورته الثانية التي تنطلق فعالياته يوم الخميس المقبل.

أخر أعمال رامي جمال

ويذكر أن اَخر أعمال الفنان رامي جمال الغنائية، هي أغنية "يادمعي" الذي طرحها مؤخرا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ضمن سلسلة من الأغنيات التي يطلقها خلال موسم الصيف على طريقة السينجل

أغنية «يا دمعي» تعاون فيها رامي جمال مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو، ومن إنتاج أر چي برودكشن وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.