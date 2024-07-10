نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيللي كريم تكشف حقيقة مشاركتها في الجزء الرابع من فيلم ولاد رزق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة نيللي كريم حقيقة مشاركتها في فيلم ولاد رزق 4 وذلك خلال لقائها مع برنامج صباح العربية على هامش حضورها فعاليات أسبوع الموضة في باريس، حيث صرحت قائلة: "تصريحي عن المشاركة في الجزء الرابع من فيلم ولاد رزق كان هزار، حيث كنت أحضر وقتها العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3، وأنا والمخرج طارق العريان أصدقاء منذ سنوات طويلة، وأبارك لكل صناع هذا الفيلم على النجاح الساحق الذي يحققوه في مصر والسعودية".

تفاصيل جديدة عن فيلم "هابي بيرزداي" لـ نيللي كريم

وقالت نيللي: انتهيت من تصوير فيلمي الجديد هابي بيرزداي، والعمل من فكرة وإخراج سارة جوهر، والتي تخوض تجربة الإخراج لأول مرة، وأنا أتحمس للمخرجين الجدد، لأنهم يتمتعون بشغف كبير في تقديم أعمالهم.

ويضم فيلم هابي بيرزداي بطولة نيللي كريم، حنان مطاوع، شريف سلامة، حنان يوسف، وعدد من الأطفال وضيوف الشرف، والعمل من تأليف وإخراج سارة جوهر، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.

يذكر أن فيلم هابي بيرزداي تم تصويره في عدد من المناطق الشعبية منها بولاق أبو العلا وإمبابة والقناطر الخيرية، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش العديد من القضايا الهامة أبرزها عمالة الأطفال.

أحدث أعمال الفنانة نيللي كريم

وتعاقدت الفنانة نيللي كريم مؤخرا علي مشاركة الفنان محمد هنيدي أحدث أعماله السينمائية هو فيلم «الإسترليني»، الذي يبدأ تصويره في شهر سبتمبر المقبل بالاراضي السعودية.

آخر أعمال الفنانة نيللي كريم

وكان آخر أعمال نيللي كريم هو مسلسل فراولة مع المنتج أحمد الدسوقي، وعُرض العمل في النصف الثاني بموسم دراما رمضان الأخير 2024، وشارك في بطولته شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، إيمان السيد، توني ماهر، جيلان علاء، ولبنى ونس، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي، وايضا مسلسل «عملة نادرة»، والذي شارك في بطولته أحمد عيد، جمال سليمان كمال أبو رية، ندى موسى، وآخرون، إخراج ماندو العدل، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا بسبب انتمائه للدراما الصعيدية.

انفصال نيللي كريم وهشام عاشور

وكانت الأيام الماضية، شهدت خبر انفصال الفنانة نيللي كريم وهشام عاشور، بعد زواج دام لأكثر من عامين، مؤكدا ان طلاقها رسميًا، من زوجها الفنان ولاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور، بعد زواج استمر ما يقرب من ثلاثة أعوام، ما أثار التساؤلات عن سبب الانفصال، خاصة كانت تجمعهما قصة حب.