خالد الصاوي يكشف وصيته حال وفاته

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان خالد الصاوي، عن وصيته للمقربين منه، حيث أوصى بأنه يتمنى أن يُلف جثمانه بعلم مصر عند وفاته، قائلًا: "دي أمنيتي اللي نفسي تتحقق، وأنا هبقى مجهز العلم في بيتي".

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أنه كتب وصيته قبل خضوعه لعملية جراحية منذ فترة، انطلاقًا من شعوره بالمسؤولية تجاه والدته وشقيقته وزوجته ومن يعملون معه، والذين يعتبرهم بمثابة أولاده.

وأضاف: "كان لازم أحدد الاتجاهات عشان لو حصل لي حاجة، وكتبت ليهم اسم المحامي اللي يروحوله لو جرالي حاجة".

الصاوي: لا أخشى الموت

وأكد الصاوي، أنه لا يخشى الموت بل ينتظره، قائلًا: "الموت وأنت جاهز جميل، لكن المشكلة لو أنت مش جاهز".

كما تحدث عن تأثره بدموع الفنانة ياسمين عبد العزيز لدى ظهورها في أحد البرامج بعد طلاقها من الفنان أحمد العوضي، قائلًا: "صعبت عليا أوي.. وقررت أتصل بيها".