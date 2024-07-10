نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. محمد حماقي يطرح أغنية "واكلة الجو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم محمد حماقي، لطرح أغنية جديدة له اليوم، ضمن ألبومه الجديد بعنوان "واكلة الجو"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

حفلات حماقي الفترة الماضية

وفي سياق متصل، حقق حماقي مؤخرًا نجاحات غير مسبوقة أثناء جولته الغنائية بأمريكا الشمالية فعقب تألقه وسط حضور كامل العدد وغير مسبوق فى حفلى تورينتو الكندية وفى لوس أنجلوس أكبر مدن ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أحيا حفليين متتالين بولاية نيويورك.

وأشعل حماقى حفلي نيويورك وواشنطن بمجموعة من أغانيه الشهيرة، كما قام برفع العلم المصري فى حفله بالعاصمة الأمريكية واشنطن، واختتم جولته الغنائية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية بحفل مدينة ديترويت التى تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الامريكية.

موسم الرياض

كما شهد موسم الرياض العديد من الأنشطة الغنائية لحماقي حيث أحيا مؤخرًا اضخم حفلات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم بحضور تخطي الطاقة الاستيعابية للمكان وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

مهرجان قرطاج الدولي بتونس

كما حقق نجاحًا كبيرا خلال إحيائه لختام الدورة الدورة الـ 57 لمهرجان قرطاج الدولي بتونس والذى وصفه الجمهور التونسي عبر مواقع التواصل الإجتماعي بـ "حفلة الأحلام "، وتوجه بعدها لـ عمان لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا للجمهور الأردني وسط المزيد من أجواء الإثارة.