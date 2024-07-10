تعرف على إيرادات فيلم "ولاد رزق 3"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم “ولاد رزق”، الجزء الثالث مليار جنيه مصري منذ طرحة في السينمات، حسبما أكد المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

أحداث ولاد رزق 3



وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3



فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.