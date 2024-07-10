نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد عرض مسلسل "تحقيق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض حاليًا مسلسل تحقيق على قناة on في تمام الساعة 7 مساء، والإعادة الساعة 1 صباحًا، ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة 11:30 صباحًا.

أبطال مسلسل تحقيق



مسلسل تحقيق بطولة أحمد مالك، علي قاسم، خالد أنور،تارا عماد، مي الغيطي، زينب غريب، فاطمة ناصر، وكما يشارك في مسلسل تحقيق الفنانة صفاء الطوخي والفنان القدير كمال أبوريه، والمسلسل قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، ومن إخراج محمد فتحي.

مسلسل مطعم الحبايب



وفي سياق آخر، يواصل أحمد مالك تصوير مسلسل مطعم الحبايب من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، وبطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار وسامي مغاوري.



" مطعم الحبايب " ليس التعاون الأول بين هدى المفتي وأحمد مالك، حيث حقق الاثنان نجاحات مشتركة في عدد من الأعمال، سواء التلفزيونية أو السينمائية، وذلك من خلال مسلسلي بيمبو وتحقيق، وفيلمي ليلة رأس السنة وكيرة والجن.