نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص لـ "دوت الخليج الفني" فتح تحقيقات جديدة مع شيرين عبدالوهاب اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علم "دوت الخليج الفني" من مصادره الخاصة أن المطربة شيرين عبدالوهاب، ستتواجد بعد قليل، في النيابة العامة لسماع وتأكيد بلاغها ضد طليقها المطرب حسام حبيب، وذلك بعد اتهامه لها بالسب والقذف والتشهير.

سبب تواجد شيرين عبد الوهاب في النيابة

تأتي هذه الخطوة من شيرين بعد ساعات من إعلان محاميها عن تقديم بلاغ رسمي ضد حسام حبيب، متهما إياه بالاستيلاء على أموالها، بالإضافة إلى الاعتداء عليها بالضرب.

تعرض شيرين عبد الوهاب للعنف

كما كشفت مصادر مقربة من شيرين أنها تعرضت لعنف جسدي ونفسي من قبل حسام حبيب خلال فترة زواجهما وبعد طلاقهما.

تأتي هذه الاتهامات لتلقي بظلال جديدة على العلاقة المضطربة بين شيرين وحسام، والتي شهدت العديد من الخلافات والانفصالات خلال السنوات الماضية.

ولاقى خبر تقديم شيرين لبلاغ ضد طليقها تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من الجمهور عن تضامنهم معها ودعمهم لها في هذه المحنة.