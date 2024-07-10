اليوم.. إليسا ضيفة برنامج "بيت السعد"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة إليسا، اليوم ضيفة برنامج بيت السعد الذي يقدمه الشقيقان عمر وأحمد سعد على شاشة mbc 1.

تفاصيل برنامج بيت السعد

برنامج بيت السعد من تقديم النجمين عمرو سعد وأحمد سعد، وإخراج المخرج محمد سامي ومن إنتاج شركة سيدارز آرت برودكشن "صّباح إخوان" فيما يرأس تحريره محمد الشواف.

و يُعد برنامج "بيت السعد" المقرر عرضه أسبوعيًا على مدار ثلاثة أشهر، الأضخم من نوعه في المنطقة، حيث تدور فكرة البرنامج في إستضافة نخبة من أهم وألمع نجوم العالم العربي في لقاءات ممتعة تتضمن غناءً وتمثيلًا وحوارات جادة وعفوية.



ضيوف برنامج بيت السعد

وفي كل حلقة، يستقبل مقدما البرنامج عمرو سعد وأحمد سعد ضيفًا جديدًا يناقشان معه قضايا إجتماعية وإنسانية مختلفة، ويستمعان إلى رأيه في عدد من المواضيع، إضافةً إلى فقرات متنوعة يستعرض خلالها الضيف بعض مهاراته ومواهبه، فضلًا عن فقرات أخرى تكشف النقاب عن تفاصيل من حياته الشخصية وبداياته وتتوقف عند أحداث كان لها أثر كبير في مسيرته الفنية.

وفيما تعتمد معظم فقرات البرنامج على الحوارات العفوية المرتجلة بين النجوم على نحوٍ ودّي يُبرز الجوانب الطبيعية لشخصيات النجوم ومضيفَيْهما.

هذا ويتضمن "بيت السعد" أغاني يسمعها الجمهور للمرة الأولى، إذ يغني أحمد سعد مع ضيوفه بمشاركة عمرو سعد، في موازاة مشاهد درامية يمثلها عمرو سعد مع ضيوفه برفقة موسيقى تصويرية مصاحبة.