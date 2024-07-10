في ذكرى وفاة عمر الشريف.. تعرف على أبرز المحطات الفنية له

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الأربعاء 10 يوليو ذكرى وفاة النجم الراحل عمر الشريف، الذي تميز بالصراحة والشجاعة والذكاء والإصرار والطموح والعزيمة حتى وصوله للعالمية،ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية له.



نشأة عمر الشريف

ولد عمر الشريف في محافظة الإسكندرية عام 1932 من أبوين ولدا في مصر ولكن عائلته من الأسر الشامية المهاجرة إلى مصر في مطلع القرن العشرين.

دخول مجال التمثيل

بدأ عمر الشريف واسمه الأصلي ميشيل ديمتري شلهوب، وأدرك المخرج العالمي يوسف شاهين الذي كان زميلًا لعمر الشريف في كلية فيكتوريا موهبة الفنان المتأصلة فقرر تقديمه لبطولة فيلم صراع في الوادي أمام الفنانة فاتن حمامة.

فبعد نجاحه توالت أعمال عمر الشريف أبرزها لا أنام، وفيلم صراع في الميناء، وفيلم سيدة القصر وفيلم نهر الحب.



بالإضافة إلى العديد من الأفلام الذى سعى فيها عمر الشريف وفات حمامة أن يكونوا ثنائي مشترك.

زيجات عمر الشريف

وتزوج الفنان عمر الشريف بالفنانة فاتن حمامة بعد قصة حب طويلة قرر بعدها الثنائي الزواج عام 1955 وأنجبا طفلًا واحدًا وهو طارق الشريف. لكن انفصل الثنائي بعد 19 عام زواج وتحديدًا في عام 1974 ولم يتزوج الفنان عمر الشريف بعدها مطلقًا.



وصول عمر الشريف إلى العالمية

ذاع صيت عمر الشريف في أفلام هوليود وزادت شهرته في الأوساط العالمية بعد تقديمه فيلم لورانس العرب، وقدم مجموعة كبيرة من الأفلام منها فيلم الثلج الأخضر وفيلم دكتور جيفاغو وفيلم الفتاة المرحة.

الجوائز التى حصل عليها عمر الشريف



وحصل الفنان العالمي عمر الشريف على العديد من الجوائز العالمية والعربية حيث حصل على جائزة غولدن غلوب كأفضل ممثل عن دوره في فيلم دكتور جيفاغو وذلك عام 1966.



كما حصل على جائزة غولدن غلوب كأفضل ممثل صاعد عن دوره في فيلم لورانس العرب.

وفي عام 2003 فاز بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي.



وفي عام 2004 حصل على جائزة سيزر وذلك عن دوره في فيلم السيد إبراهيم وأزهار القرآن.



وفاة عمر الشريف

رحل عمر الشريف عن عالمنا يوم 10 يوليو عام 2015 عن عمر يناهز 83 عامًا إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة.