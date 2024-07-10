غدًا.. نيكول سابا تحيي حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة نيكول سابا لإحياء حفلًا غنائيًا غدًا، ويقام الحفل على أحد شواطئ الساحل الشمالي، ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أغانيها المميزة.

آخر أعمال نيكول سابا



وكان آخر أعمال نيكول سابا هي أغنية «خلصت خلاص» من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لـ أماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد، أغنية «فيلينج كول»، بطريقة الفيديو كليب، على موقع يوتيوب ومنصات الأغانى، وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وميكس وماستر أماديو.

كلمات أغنية خلصت خلاص



كنت أعمل قد ما بعمل، ومفيش ولا حاجة عاجباه، ياما قابل حبي بلا مبالاة، كان لازم نطرده من قلبي، واقفل بالقفل وراه، ده الحب بلاه لو بالإكراه، دموعي مبقوش ينزلوا، بشوفه شفاف بهمله، احوالي بعده اتحولوا، وللاحسن بكتير، برة من قلبي اترمي، والحب لو ليه محكمة، مشاعره تطلع كلها، كلها غش وتزوير آه، أنا نسيته بلا رجع مافيش ولا دمعة، هتنزل ع الاشكال دي.