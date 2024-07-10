"أبو" يتألق في ختام مهرجان تيميتار الموسيقي الدولي في أغادير

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا الفنان "أبو" ختام فعاليات مهرجان تيميتار الموسيقي الدولي في مدينة أغادير، المغرب، بحفل غنائي حضره جمهور غفير.

وكان الختام بمثابة مسك الختام للمهرجان، حيث رفع "أبو" علم المغرب على المسرح أثناء غنائه للأغنية المغربية الشهيرة "نداء الحسن" التي تتحدث عن المسيرة الخضراء، مما أثار تفاعل آلاف الحضور.

أداء مميز لأغاني مشهورة

استمر الحفل لمدة ساعة ونصف، قدم خلالها "أبو" ما يزيد عن 12 أغنية من أشهر أعماله مثل "عالم مجانين"، "ملك الفبركة"، و"تلات دقات".

حضور جماهيري ضخم

شهدت السهرة الختامية حضورًا جماهيريًا تجاوز 200 ألف متفرج من مختلف الأعمار، وفقًا للإحصاءات الرسمية.

ووصل إجمالي حضور حفلاته خلال الأيام الثلاثة للمهرجان في ثلاثة مسارح مختلفة إلى نحو 500 ألف متفرج.

حفلات متنوعة في ليلة الختام

احتضن مهرجان تيميتار في آخر لياليه 15 حفلًا غنائيًا في ثلاثة أماكن مختلفة في مدينة أغادير، من بينها حفلات للفنان المغربي ديستانكت وفرقة رباب فيزيون وفرقة أودادن.

تيميتار..مهرجان الموسيقى الأمازيغية والعالمية

النسخة التاسعة عشر من مهرجان تيميتار الدولي للموسيقى الأمازيغية والعالمية ضمت أكثر من أربعين حفلا غنائيا على مدار ثلاث ليالٍ متواصلة.

أقيمت هذه الحفلات على ثلاثة مسارح مختلفة ومتزامنة في توقيتها.

شهد حفل الافتتاح الرسمي مشاركة الفنان حمزة نمرة والمطربة السورية فايا يونان، كما شارك في المهرجان العديد من النجوم المغاربة مثل الدوزي وأوم وفرقة متيور إيرلاين وفرقة جوبانتوجا.