نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "ولاد رزق 3" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في واحدة من أقوى المنافسات السينمائية هذا الموسم، نجح فيلم "ولاد رزق 3" في الحفاظ على تفوقه على منافسيه في شباك التذاكر.

فبعد إطلاقه في عيد الأضحى المبارك، نجح الفيلم في جذب جماهير كبيرة إلى دور العرض السينمائية، ليتصدر قائمة الأكثر إيرادات على مستوى السوق المصرية.

وأرجع المراقبون هذا التفوق إلى عدة عوامل أبرزها:الحبكة المتماسكة والأداء المتميز للنجوم الذين قدموا شخصيات مختلفة ومتنوعة، الإنتاج الضخم وجودة المؤثرات البصرية والمشاهد الحركية.



الاستفادة من نجاح الجزأين الأولين من السلسلة وولاء الجمهور للشخصيات الرئيسية، وتوقيت طرح الفيلم خلال موسم الصيف وعطلات المدارس مما سهل وصوله لشريحة واسعة من المشاهدين.



إيرادات فيلم ولاد رزق 3



وحقق فيلم ولاد رزق 3 القاضية أمس إجمالي إيرادات وصلت لـ 217 مليونًا و730 ألف جنيهًا.



أبطال فيلم ولاد رزق 3



فيلم ولاد رزق يجمع في بطولته مجموعة من أبرز نجوم السينما المصرية، بينهم أحمد عز، وعمرو يوسف، ومحمد ممدوح، وآسر ياسين، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وأحمد الرافعي، بالإضافة إلى سيد رجب ومحمد لطفي، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

