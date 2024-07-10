تعرف على تفاصيل أغنية "بقيت جبروت" لـ مروة نصر

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة مروة نصر لطرح أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "بقيت جبروت"، حيث شاركت " جمهورها ببوستر الأغنية، وأعلنت عن موعدها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيها:"بقيت جبروت أغنية جديدة قررت أنزلها بكرة قبل ألبوم حلوة السهرة من إنتاج كيوب ميوزيك للمنتج محمد علام، كلمات أحمد راشد، ألحان سامر أبو طالب، توزيع زووم".



تعليقات الجمهور على منشور مروة نصر



وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات إن شاء الله هتكسرذي الدنيا يا نجمة، الف مبروك، بالتوفيق والنجاح المستمر، وغيرها من التعليقات.

ألبوم حلوة السهرة

وفي سياق آخر،كان آخر أعمالها ألبوم حلوة السهرة الذي ضم 10 أغاني متنوعة تقدمها بشكل جديد ومختلف على جمهورها، وتراهن عليه بقوة خلال مشوارها الغنائى، ويحمل عددًا من المفاجآت عن ألبوماتها السابقة ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.



وكان ضمن فريق عمل الألبوم الذين تتعاون معهم من شعراء وموزعين وملحنين تامر حسين وجمال الخولى وعزيز الشافعى ونادر حمدى وأحمد أبراهيم وفهد وخالد رؤوف وأسامة عبد الهادى وغيرهم.



آخر أعمال مروة نصر



والجدير بالذكر آخر أعمال مروة نصر أغنية شكر خاص، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.