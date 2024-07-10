نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار نجاح فيلم "اللعب مع العيال" لـ محمد إمام.. وهذه ايراداته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منذ طرحه في صيف عام 2024، حقق فيلم "اللعب مع العيال" بطولة النجم محمد إمام نجاحًا كبيرًا وإقبالًا جماهيريًا لافتًا على مدار أسابيع عرضه في دور السينما.

على الرغم من المنافسة القوية مع عدد من الأفلام الكبيرة في موسم الصيف، نجح فيلم "اللعب مع العيال" في جذب آلاف المشاهدين إلى دور العرض وتحقيق إيرادات مرتفعة جعلته واحدًا من أنجح الأفلام في ذلك الموسم.

وأشاد النقاد بقدرة النجم محمد إمام على تقديم أداء كوميدي مميز، إلى جانب قوة السيناريو والإخراج الذي ساهم في إنجاح العمل وتألق محمد إمام فيه.

كما لقى الفيلم ترحيبًا كبيرًا من الجمهور الذي أثنى على قدرته على تقديم الضحك والترفيه.



إيرادات فيلم اللعب مع العيال

وبلغت إيرادات أمس نحو 485 ألف جنيه، ليكون إجمالي إيرادات الفيلم ما يقرب من 36 مليونًا و284 ألف جنيه.

أبطال فيلم اللعب مع العيال



فيلم اللعب مع العيال يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد عادل إمام وباسم سمرة ودينا ويزو وبيومي فؤاد وأسماء جلال وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.

