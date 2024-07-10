وثائق عدم الإنحياز في انطلاق أيام الثقافة الصربية في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 02:41 مساءً - افتتاح معرض وثائق بالمجلس الأعلى للثقافة بمناسبة ١١٦ عام على العلاقات المصرية الصربية

في إطار برنامج فعاليات احتفالات وزارة الثقافة بمرور 116 عام على العلاقات المصرية الصربية، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، انطلقت فعاليات "أيام الثقافة الصربية في مصر"، افتتاح الدكتور اسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق، معرض للوثائق والدوريات، الذي نظمته الدار، بالتعاون والمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي، والسفارة الصربية بالقاهرة والأرشيف الوطني الصربي، وذلك ببهو المجلس الأعلى، في حضور السيد/ ميلان ترزيتش - مدير أرشيفات يوجوسلافيا، وعدد من المتخصصين من الجانب الصربي في الدراسات التاريخية

تضمن المعرض أبرز وثائق حركة عدم الانحياز، ومجموعة من الصور النادرة للمؤتمر الأول لرؤساء دول الحركة، الذي عُقد في بلجراد عام 1961 بمشاركة مصر، إضافة إلى مذكرة للعرض على رئيس الجمهورية بتشكيل وفد الجمهورية العربية المتحدة للاجتماع التمهيدي لدول عدم الانحياز بمدينة القاهرة يوم ٥ يونيو ١٩٦١، جزء من خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في مؤتمر أقطاب الدول غير المنحازة بمدينة بلجراد في سبتمبر ١٩٦١، قرار جمهوري بتشكيل وفد الجمهورية العربية المتحدة لمؤتمر دول عدم الانحياز بتاريخ ٣ أكتوبر ١٩٦٤.