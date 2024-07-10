ليالي "السيرة الهلالية" ببيت السحيمي.. الخميس

القاهرة - محمد ابراهيم - يقيم مركز إبداع بيت السحيمي، بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الاستاذ الدكتور وليد قانوش، ليلة جديدة من ليالي السيرة الهلالية، وذلك في الثامنة مساء غد الخميس الموافق 11 يوليو.

ليالي السيرة الهلالية



تقدم الراوية نيهال الهلالي مجموعة من المربعات الشعرية، وتغنيها الفنانة شيماء النوبي، كما يشاركهن في القاء المربعات ضيف شرف الحفل الفنانة الصغيرة رؤية عمارة.



درست "شيماء النوبي" فنون الغناء والمقامات الموسيقية على يد العديد من الشيوخ والموسيقين، واشتركت بالغناء في حفلات السيرة مع الشيخ زين محمود والراوي الكبير سيد الضوي، كما شاركت في العديد من الحفلات بالمراكز الثقافية في مصر والمهرجانات دولية في الجزائر ومهرجان جرش بالاردن.

كما تتلمذت "نهال الهلالي" على يد كبار رواة السيرة الهلالية وحفظتها عن ظهر قلب ولها العديد من المشاركات في المراكز الثقافية بمصر.

أصغر راوية للسيرة الهلالية



أما "رؤية عمارة" فتعد أصغر راوية للسيرة الهلالية وهى ابنة سوهاج، صاحبة الـ(١١عامًا)، تدرس في الأزهر الشريف وحصلت على العديدمن التكريمات من كبار الشعراء والنوادي الادبية وتشارك في الحفل بالقاء أجزاء من السيرة الهلالية بالزي والثوب الصعيدي.

