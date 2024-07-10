نجوى كرم تتصدر مواقع التواصل لعام 2024 وتعلن عنوان ثاني أغنيات ألبومها بطريقة مبتكرة

القاهرة - محمد ابراهيم - بطريقة مبتكرة وحديثه لم يسبقها أحد من قبل، أعلنت "شمس الأغنية العربية" الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن ثاني أغنيات ألبومها الجديد، من خلال منشور تشويقي عبارة عن " QR Code" يظهر عنوان الأغنية الثانية المصورة من ألبومها بعد مسح الرمز "الكود"، والذي أظهر عنوان الأغنية "يلعن البعد" التي ستطرح قريبًا من خلال شركة روتانا للصوتيات المنتجة للألبوم، وهي تقف أمام المرآه وتكتب عليها بأحمر الشفاه عنوان الأغنية "يلعن البعد"، وهو ما أعطى تلميحًا للجمهور بأن الأغنية الجديدة والثانية من ألبوم نجوى كرم ستكون أغنية مميزة من جميع الجوانب.

نجوى كرم تثير حماس الجمهور بأغنيتها الجديدة

وكانت نجوى كرم قد سبقت عرض الـ " QR Code" نشر بشكل مفاجيء صورة لمحادثة على الهاتف، والتي كشفت عن تلقيها رسالة عتاب أقرب إلى التهديد من حبيبها، والتي أثارت بالصورة حماس الجمهور لأغنيتها الجديدة.

نجوى كرم تسيطر على التريند

وما زالت نجوى تسيطر من خلال حساباتها المختلفة في منصات التواصل الإجتماعي المختلفة على تصدر "تريند" في جميع نشاطاتها وحفلاتها الغنائية التي قدمتها هذا العام، مما أظهرت ذكاء باستخدام هذه الحسابات الرسمية، مما جعل عدد كبير من الجمهور بلفت النظر إلى طرقها الحديثة والكتابة عن ذلك من خلال منشوراتهم مظهري اعجابهم، بالطرق المبتكرة في الترويج لأعمالها ونشاطاتها.