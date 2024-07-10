تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "جوازة توكسيك"

القاهرة - محمد ابراهيم - تمكن فيلم جوازة توكسيك من تحقيق إيرادات عالية، بلغت قيمتها 263.583 جنيهًا ليصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى 2.130.287 جنيهًا.

أبطال فيلم جوازة توكسيك

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيو سنشري New Century، وشارك في الإنتاج شركات؛ سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية وفيلم سكوير، والفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل.



أحداث فيلم جوازة توكسيك

تدور قصة فيلم جوازة توكسيك حول كريم وفريدة اللذان يريدان الزواج تتصادم العوالم ببعضها عند التقاء العائلتين. عائلة كريم محافظة ووالداه لا يوافقان على خلفية فريدة الليبرالية المتحررة، فيلجآن إلى سلسلة من الحيل والمقالب المضحكة لإيقاف الزفاف.

