نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة في قضية شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024، لسماع أقوالها في البلاغ المقدم ضد طليقها الفنان حسام حبيب، وذلك بعد اتهامه بالتعدي عليها بالضرب داخل شقتها.

واجهت شيرين عبد الوهاب، حسام حبيب في النيابة، حيث تمسك كل منهما باتهامه للطرف الآخر.

شيرين عبد الوهاب تتهم حسام حبيب بالتعدي عليها

واتهمت شيرين عبد الوهاب، حسام حبيب، بالتعدي عليها بالضرب المبرح داخل الاستوديو، مما أصابها بجروح في جميع أنحاء جسدها، كما اتهمته بسرقة هاتفها المحمول وأموال من حقيبتها.

في المقابل، أدعى حسام حبيب أنه تدخل لفض مشاجرة بين شيرين وابنتها، نافيًا أي اعتداء عليه.

حسام حبيب يطلب الاستماع لشهادة ابنة شيرين عبد الوهاب

طلب حسام حبيب من النيابة العامة شهادة ابنة شيرين عبد الوهاب في الواقعة، لسماع روايتها للأحداث.

تواصل النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، مع سماع أقوال شهود العيان، واستدعاء ابنة شيرين، كما تم اصطحاب حسام حبيب لمعاينة شقة شيرين.

قررت نيابة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل حسام حبيب بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، على ذمة التحقيق.