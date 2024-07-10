نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاة محمود رضا.. تعرف على أبرز المحطات الفنية له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الأربعاء 10 يوليو ذكرى وفاة محمود رضا، والذي تميزت أعماله بالجمال والرقي، ويعد أول شخص يؤسس فرقة الرقص الشعبي، وتميز بالذكاء والاستمرارية وحب الجمهور له في الوطن العربي، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية له



محمود رضا، واحدًا من أبرز الفنانين المصريين، ترك بصمة لا تُنسى على الساحة الفنية، اشتهر بأدواره المتميزة في السينما والمسرح والتلفزيون، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة التي لا تزال تُذكر حتى يومنا هذا.



كان له حضور قوي على الشاشة الفضية، وامتلك القدرة على التمثيل بمختلف الأساليب والأنماط، مما جعله واحدًا من أبرز نجوم الفن في مصر.

إلى جانب مسيرته الفنية الحافلة، كان محمود رضا شخصية اجتماعية نشطة، وساهم في العديد من الأنشطة الخيرية والثقافية. كما كان معروفًا بشخصيته الاجتماعية المحبوبة والمؤثرة.





بداية فرقة رضا "رائد الفن الاستعراضي"

كان عشق السينما تملك من الفنان محمود رضا، وكان يمزج أثناء مشاهدة الفيلم بين الحس الفني والحس الإيقاعي كلاعب للجمباز، وكان شديد الشغف بالحالة الفنية التي تنمو يوم بعد آخر، وأثناء إحدى الحفلات للنادي شاهد فريدة فهمي ترقص في استعراض باليه، وفي نفس الوقت كان هو يمارس رياضة الجمباز، وعلم في ذلك الوقت أن هناك رقصة يتم التدريب عليها ولكن لم تنتهِ بشكل جيد، وشارك الفنان محمود رضا فى تصميمات الرقصة وتطويرها إلى أن بدأ في تأسيس فرقة رضا، وبدأ فى تكوين أعضاء الفرقة من طلاب الجامعات وكانت بمثابة طفرة في ذلك الوقت أن يتم إنشاء فرقة تمارس الرقص الشعبي، وتصمم رقصات والمشاركة في عروض للجمهور.

وحققت الفرقة نجاحات كبيرة، وكانت تجوب كافة المحافظات وتقدم العروض داخل مصر، وبدأت رحلة العروض الخارجية أيضًا بالسفر للعرض في الكثير من الدول، وهو ما دفع المنتجين لاستغلال نجاح الفرقة والمشاركة في العديد من الأفلام الاستعراضية.

زيجات محمود رضا

تزوج الفنان محمود رضا لأول مرة من نديدة، شقيقة الفنانة فريدة فهمي، وهي ابنة الدكتور حسن فهمي الداعم الأول لفرقة رضا، وقد لا يعرف الكثيرون أن فكرة إنشاء فرقة رضا كانت مشتركة بين الحبيبين، وتزوج من فتاة أجنبية.



أبرز أعمال السينما

شارك الفنان محمود رضا بعدد من الأعمال السينمائية، وشارك أيضًا بأعمال استعراضية مختلفة فى ذلك الوقت، أبرزها فيلم "أحبك أنت، عروسة المولد، فتى أحلامي، ساحر النساء، قبلني في الظلام، إجازة نصف السنة، غرام في الكرنك".



وفاة محمود رضا

توفي محمود رضا في عمر يناهز ٩٠ عامًا نتيجة أمراض الشيخوخة تاركًا إرثًا فنيًا ضخمًا ما زال في ذاكرة الأجيال.