إيمان السيد تقع في الفخ مرة ثانية.. فما القصة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة إيمان السيد عن لتعرضها لإنتحال شخصيتها عبر الفيسبوك، حيث شاركت جمهورها بإحدى الصفحات المزيفة التي تحمل اسمها، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام"،

وأرفقت على الصورة تعليقًا قالت فيها: "بكرر تاني ماليش أي صفحات على فيسبوك، ماليش علاقة بهذه الصفحة أو غيرها من الصفحات على فيسبوك".



تعليقات الجمهور على منشور إيمان السيد

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات اعملي بلاغ، ربنا يحفظك من كل شر يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال إيمان السيد

والجدير بالذكر أن آخر أعمال إيمان السيد مسلسل “إمبراطورية ميم”، وهو بطولة الفنان خالد النبوي، وآخرون من النجوم، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

"إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت في 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له.