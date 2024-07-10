وحشتني جدًا يا سمسم.. ماندو العدل يحيي ذكرى وفاة عمه سامي العدل

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكرى وفاة الراحل سامي العدل الذي رحل عن عالمنا منذ سنوات، وحرص المخرج ماندو العدل على إحياء هذه الذكرى، ونشر من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة له بواسطة فن الكراكتير معلقًا: "ذكري وفاة حبيبي عمي سامي العدل وحشتني جدًا يا سمسم، الفاتحة من فضلكم ".



أزمة صحية لماندو العدل



وفي سياق آخر، تعرض مؤخرًا المخرج ماندو العدل لأزمة صحية نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات، وتبين إصابته بجلطة في القلب، نشر ماندو على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا له وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله جلطة في القلب وربنا سترها، شكرًا يارب على كل حاجة".

آخر أعمال ماندو العدل

يذكر أن آخر أعمال ماندو العدل في السينما هو فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، تأليف د. مدحت العدل ومن إنتاج شركة العدل جروب.



ما هي أحداث فيلم "ع الزيرو "؟



دارت أحداث فيلم "ع الزيرو" حول الحب اللا محدود بين أب وابنه، ويلعب دورهما النجم محمد رمضان والنجم الطفل منذر مهران، الذي ظهر سابقًا مع محمد رمضان في فيديو أغنية مصباح علاء الدين، ويناقش الفيلم قضية هامة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى، ويظهر في الفيلم محمد رمضان وهو يسعي لعلاج طفله المريض حتي يصبح من الأغنياء بعد دخوله عالم تجارة الأعضاء.