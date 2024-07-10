بكلمات مؤثرة.. عبدالله مشرف يعلن اعتزاله الفن

القاهرة - محمد ابراهيم - أخذ الفنان عبد الله مشرف قرار الإعتزال بعد مسيرة فنية حافلة بالنجاحات، وأكد في تصريحات صحفية له أنه لن يعود للتمثيل مرة أخرى وأن كل إنسان لديه وقت لمعايشة حياته وهو يعيشها حاليًا مع أسرته مشيرًا أنه لن يعود مرة أخرى مؤكدًا أن أي شخص يشعر بأنه غير موجود يقوم بالتفرج عليه من خلال أعماله السابقة.

نبذة عن عبد الله مشرف

فنان مصري، اسمه بالكامل عبد الله محمد عبد الله، ولد يوم 15 فبراير لعام 1942م بحي السيدة زينب لأب كان يعمل مهندسًا في السكك الحديدية.

حصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1968م، ثم عُين في مسرح الطليعة وقدم العديد من المشاهد الصغيرة في بعض الأعمال المسرحية منها “عفاريت من ورق” و”الناس الطيبة” و”ليالي شهرزاد” و”الدندرمة”.

اضطر عبد الله مشرف بسبب عمل والده في طفولته للانتقال مع أسرته إلى المنصورة؛ ليعيش في فيلا حول ساحتها لدار عرض يجمع فيها أقرانه وأولاد عمه وأشقاءه؛ ليقلد لهم الشخصيات التي يشاهدها في الأفلام المعروضة بالسينما، أو أخرى يخلقها في خياله.



أبرز أعمال عبد الله مشرف

شارك عبد الله مشرف في العديد من الأفلام خلال مشواره أبرزها "الأبلة طمطم، شنطة حمزة، الباب يفوت أمل، سطو مثلث، كابتن مصر، صنع في مصر، واحد صعيدي، سمير أبو النيل، تتح، كلبي دليلي، جدو حبيبي، عمرو وسلمى 3، فاصل ونعود، الثلاثة يشتغلونها، اللمبى 8 جيجا، عسل اسود، كتيبة الإعدام، الهروب، كابتن هيما، جعلتنى مجرمًا" وعدد كبير من الأفلام.

أما المسلسلات التي شارك فيها عبد الله مشرف أبرزها "لمعى القط، الكيف، صد رد، بين السرايات، لهفة، فيفا اطاطا، الزناتى مجاهد، نونة المأذونة، مكتوب على الجبين، الحارة، اللص والكتاب، زهرة وأزواجها الخمسة، يوميات ونيس، تامر وشوقية، فارس بلا جواد، زيزينيا، حصاد الشر، أنا مش أنا، حافة الهاوية، أماكن في القلب، وغيرها.