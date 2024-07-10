يحيى الموجي يكشف عن كواليس التحضير لحفل "روائع الموجي" بالسعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - يحيى الموجي يكشف كواليس التحضير لحفل "روائع الموجي" بالسعودية

قدم الموسيقار يحيى الموجي حفل جديد بعنوان "روائع الموجي" في المملكة العربية السعودية، وجاء ذلك إحياءًا لذكرى الفنان محمد الموجي، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل الخاصة.

الموسيقار يحيى الموجي

تحضيرات حفل روائع الموجي

كشف الموسيقار يحيى الموجي عن كواليس التحضير لحفل "روائع الموجي" مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفيًا بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وعرض عليه فكرة إحياء ذكرى محمد الموجي والتي كانت ضمن حفلات موسم الرياض، وشهدت حضور جماهير كبير من مختلف الجنسيات العربية.

يحيى الموجي يكشف عن تفاصيل حفل روائع الموجي في برنامج أنا وهى

وأوضح الموسيقار يحيى الموجي في لقاء خاص مع الإعلامية دينا رامز والإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف نور الدين ببرنامج أنا وهو وهى، والذي يتم عرضه على قناة صدى البلد أنه في شهر فبراير الماضي قام بإجراء إتصالًا بالمستشار تركي آل الشيخ وأخبره أن 4 مارس عيد ميلاد الموسيقار الراحل محمد الموجي والذي يصادف مرور 100 عامًا على ميلاده.

وأضاف يحيى الموجي، قائلاً:

"المستشار تركي قالي ليه ما قولتليش من بدري؟، شهر مش هنلحق !، قولت له الفكرة جت في دماغي وقولت أبلغك بيها، فقالي نعملها ما بين ميلاده في مارس ووفاته في يوليو، واختار المستشار تركي شهر مايو عشان نلحق نجهز للحفل لأنها أهم حفلة في حياتي وأنا من محبين محمد الموجي وعايز أعمل له حفلة تليق به".

وأكد يحيى الموجي على أن الحفل ظهر بشكل جيد، قائلاً: «مفيش أحلى من كده تكريم، ومفيش أحلى من كدة حفلة، وأنا وزعت بعض الأغاني بتوزيعات جديدة خفيفة مع الاحتفاظ بكيان الأغنية نفسها».