نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلف 'جامدين جامدين': 'كنت أتمنى تقديم الأغنية بـ فيديو كليب وهذا موقفي من الراب (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق تامر حسني نجاح كبير جدًا بأغنية "جامدين جامدين" الذي بام بطرحها من عدة أيام وحققت نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية، لكن كان هناك عدة تساؤلات من الجمهور حول فكرة عدم تقديم الأغنية في صورة فيديو كليب وهل هذا من الممكن أن يؤثر على نجاحها.

وعلق الشاعر الغنائي للأغنية محمود سليم على هذا التساؤل وكشف ذلك في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني معلقًا:"بشكر طبعًا كل حد أشاد بالأغنية ومبسوط جدًا بردود الافعال، وكنت اتمني أكيد إن يكون فيه ڤيديو كليب للأغنية لاكن ده قرار رجع لتامر نفسه لاكن ده مقصرش علي نجاحها الحمد لله".



وعن موقفة من فكرة تأليف أغنية من نوعية الراب والمهرجانات قال:"المهرجانات والراب شكل بقي مفروض علينا حاليًا وليه شريحة جمهور كبيرة.. لاكن أنا مش بفضل اللون ده من الأغاني".

تفاصيل أغنية جامدين جامدين



تعد أغنية جامدين جامدين من كلمات محمود سليم وألحان تيام علي وتوزيع هشام محمد

قصة الأغنية



تشير الأغنية للسعادة والطاقة الإيجابية من خلال إسعاد الآخرين وجعلهم يشعرون بالسعادة والفرح وسط من يحبونهم، وطرح تامر حسني الأغنية من خلال فيديو على حسابه الرسمي بمنصة يوتيوب.



كلمات أغنية جامدين جامدين





لو حد زعلان قابلك، هاته من ايديه، قوله في ناس فرحانه، وجو جديد عليه، لو جالنا بس هيطلع، من كل اللي فيه، احنا لمتنا دي، بالدنيا كلها، كل دقيقه انبساط بنستغلها، والسكه اللي بتزعل نمشي عكسها، رقص اللي مكشر دلعه، وتعالى من الحزن نطلعه، يالا خلي اليوم ده نولعه، ونكتر الحلوين، جامدين جامدين وده كده كده، صحبتنا الحلوه مأكده، لأ بقى والحلو في كل ده، احنا كده من سنين، لسه الأيام الحلوه بينا مكمله، والسهره جامده معانا ولسه مبيته واكيد بكرا اللي جاي اجمل من كده، عدي وفوت وكبر، وانسى ومتقفش، فك الزعل علشان بقى، وشك ميكرمش، هنعيش الدنيا مره ياعم

فكها، رقص اللي مكشر دلعه، وتعالى من الحزن نطلعه، يالا خلي اليوم ده نولعه ونكتر الحلوين، جامدين جامدين وده كده كده صحبتنا الحلوه مأكده، لأ بقى والحلو في كل ده احنا كده من سنين.