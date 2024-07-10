منى ممدوح لـ "دوت الخليج الفني": اتفاجاءت بنجاح دور شهد وبشكر المستشار تركي آل الشيخ

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة منى ممدوح في فيلم ولاد رزق 3 والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية ضمن أفلام موسم عيد الأضحى، وحققت نجاحًا كبيرًا بدور شهد مراجيح والذي تصدرت به تريند مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

هل فيلم ولاد رزق أول تعاون بينك وبين أحمد عز وعمرو يوسف؟

أحمد عز إحنا صحاب وأخوات وعلاقتي بيه كويسة من أيام الجزء الأول لفيلم ولاد رزق.

وعمرو يوسف أكتر من أخ ليا وهو شاطر ومجتهد وعارفين بعض من زمان ومن وقت ما أشتغلنا سوا في مسلسل طرف تالت.

هل كنتي تتوقعي نجاح دور شهد مراجيح بهذه الطريقة وتصدره التريند؟



الصراحة كنت متوقعة نجاح العمل ككل بس اتفاجاءت بنجاح دور شهد بالطريقة دي وإنه بقى تريند مع إن الدور صغير.

لكن كان وجودها مهم ودورها من بداية ظهورها والناس بتضحك فا الحمد لله.

أنا موجودة في الفيلم من الجزء الأول والمخرج طارق الجنايني اختارني للدور عشان لاقاني دمي خفيف وبحب أضحك وأهزر ومشهدي مع أحمد عز ضحك الناس في السينما وعمل صدى حلو.

من وجهة نظرك هل تري أن أدوار الإغراء والايحاءات تعمل على النجاح بشكل أكبر ؟

الإيحاءات دي حاجة موجودة علطول في الشارع وبينا وبين أصحابنا والناس القريبة مننا فمش حاجة جديدة.

هل ترين إنه من الممكن أن يطلق عليكي لقب ممثلة إغراء؟

أنا فعلًا بيتقال عليا من زمان أو ي ممثلة إغراء.

ما الرسالة التي تريدين توجهيها للجمهور بعد الانتقادات التي وجهت لدور شهد مراجيح؟

الانتقادات على دور شهد، أحب أقولهم اتفرجوا الأول وشوفوا أدواري في أعمال تانية كتير هتعرفوا إنه دور للضحك وليس للإيحاءات.

ما رسالتك للجمهور بسبب الانتقادات التي وجهت للفيلم بسبب الايحاءات ؟

أحب أقولهم متدخلوش أطفال يتفرجوا على الفيلم بسبب الإيحاءات اللي فيه وهي حاجة موجودة في الشارع.

ما رأيك في الادعاءات أن الفيلم دعايا لموسم الرياض أكثر من إنه داعم له؟

موسم الرياض ناجح ونجح من قبل الفيلم، والفيلم بردو في حتة تانية وهو ناجح من أول جزء وعامل إيرادات ونجح، وسعدنا جدًا بالدعم إنه يخلي الفيلم بالنجاح ده، والدعم خلى الأكشن والصورة تطلع كده والممثل العالمي اللي كان معانا في الفيلم.

وبوجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ جدًا للدعم ده، وأتمنى أبقى معاه في كل الأعمال، ومبسوطة إن السعودية عملت كده لمصر.

وهما بالفعل كانوا ناجحين بس هما دعموا فنجحوا زيادة، وأتمنى إن أنا اشتغل هناك وأتواجد هناك لإنه السعودية والرياض فتحت مجال للموضوع ده في السينما والبرامج، ولو أطلب مني أكيد مش هتأخر خالص.

وأنا بشكره على الدعم اللي ادهولنا والأجزاء الجاية تبقى أحلى وتجيب نجاح أكتر لإن أعتقد إن 200 مليون أول حاجة حصلت في تاريخ السينما المصرية فأتمنى يجيب أضعاف الأضعاف.



وفي نفس الوقت القيمة والقامة اللي إتعملت واللي أخدته من الفيلم ده، وبرغم من إن دوري صغير بس عمل نجاح وطلع تريند من وقت العرض الخاص أنا مكنتش النجاح ده.

حديثنا عن علاقتك بالفنان عادل إمام؟

علاقتي بالزعيم عادل إمام من زمان من أيام فيلم مرجان أحمد مرجان وطلب مني إني أعمل دور في الفيلم قولتله حتى لو هعدي من قدامك بس أنا موافقة لإنه كان حلم حياتي إني أقابله وربنا حققهولي.

وبعدين هو طلبني أشتغل معاه مسرح وشاركت معاه في مسرحية بودي جارد، وساعتها فاجئني واحتفل بعيد ميلادي.

وهو بيحب يضحك ويهزر طول الوقت وأستاذ عادل قمة في التواضع وبيحب الناس كلها وعمره ما زعل حد منه.

ما الرسالة اللي تريدين قولها لمن يدعون إصابة عادل إمام بالزهايمر؟

عادل إمام بصحة كويسة وهو معندهوش زهايمر وأولاده مش حابسينه زي ما الناس بتقول وأنا كلمته في عيد ميلاده وكان عارفني إن أنا منى وأنا مقولتش إنه تعبان.

ما رأيك في فكرة الأعمال الدرامية القصيرة الـ ٥ و١٠ حلقات ؟

أعمال الـ ١٠ والـ ١٥ دي أعملها بدام قصة حلوة ودور مميز ليه لا.

ما الأدوار التي تتمني تقديمها مستقبليًا؟



دكتورة ومدرسة وبنت بلدي وياسلام لو كوميدي بس الكوميديا الحلوة مش الهابطة لازم الورق يكون حلو.

ما الوظيفة التي كنتي تتمني عملها إذا لم تكوني ممثلة؟

مضيفة طيران أو كابتن طيار ليه لا لإني بحب السفر كتير.