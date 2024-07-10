"طموحي فننا يصل للعالمية".. تصريحات أحمد عز في برنامج 'صباح العربية'

القاهرة - محمد ابراهيم - "طموحي أن الفن بتاعنا يروح العالمية".. أحمد عز في برنامج صباح العربية

حل الفنان أحمد عز ضيف برنامج "صباح العربية" الذي يتم عرضه على قناة العربية وتحدث عن كواليس أحدث أعماله الفنية وعن طموحاته التي يتمنى الوصول إليها من خلال أعماله الفنية

ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز تصريحات الفنان أحمد عز في برنامج صباح العربية.

الفنان أحمد عز



أحمد عز يكشف عن طموحاته الفنية

وفي خلال لقاء أحمد عز في برنامج صباح العربية كشف طموحاته الفنية حيث أوضح أنه يحلم بالوصول بأعماله الفنية إلى العالمية، وقال:

"كل هدفي وتفكيري إني أستثمر في المهنة التي أحبها.. في الفن طموحي أبعد من كده عايز أعمل حاجات أبعد من كده والفن بتاعنا يروح للعالمية فكرة العالمية مش بس إني أروح أمثل برة، لا بالأعمال اللي بعملها والتطور اللي بيحصل أعتقد أن الأفلام والمسلسلات بتاعتنا هتروح حتة أبعد من كده وأطور من نفسي وإن لو بيتفرج عليا في السينما كام مليون نفسي يبقى 30 و40 مليون".

أحمد عز يعبر عن حبه للسعودية

في سياق متصل كشف الفنان أحمد عز عن حبه للسعودية وإعتباره لها أنها بلده أيضًا، حيث قال:

"وأنا في السعودية مبحسش إني خرجت بره مصر، أنا جيت بلدي برضو يعني نفس الطباع والفكر ولا أعتبر إني سافرت".



آخر أعمال الفنان أحمد عز

ومن بالذكر أن الفنان أحمد عز حقق نجاحًا كبيرًا جدًا من خلال فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" والذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الاضحى لهذا العام الحالي 2024، وقد لاقى الفيلم رواجا كبيرا في مصر والوطن العربي وحقق الفيلم إيرادات كبيرة في شباك التذاكر فور عرضه في السينمات في موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام الحالي.

أبطال وصناع فيلم ولاد رزق 3

وشارك في الفيلم نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن على رأسهم الفنان أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، أسماء جلال، محمد ممدوح، علي صبحي، وآخرين والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.