القاهرة - محمد ابراهيم - بالفيديو ... مروة نصر تطرح أحدث أغانيها "بقيت جبروت"بتقنية الـ AI

طرحت منذ قليل النجمة مروة نصر أحدث أغانيها وهى أغنية بعنوان "بقيت جبروت" لمحبيها وجمهورها على حساباتها الرسمية على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

الفنانة مروة نصر

تفاصيل أغنية بقيت جبروت

أغنية "بقيت جبروت" من كلمات أحمد راشد، ألحان سامر أبو طالب، مونتاج محمود صبري، إنتاج محمد علام، ميوزك وتوزيع موسيقي زوووم، وقد ظهر الفيديو بطريقة مبهرة ومميزة في صورة قصة مصورة، وقد حرص صناع الفيدي كليب على إستخدام تقنية الـ" Ai" الذكاء الاصطناعي.

مروة نصر تروج لأغنية "بقيت جبروت"

حرصت المطربة مروة نصر على الترويج لأغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "بقيت جبروت" وقد جاء ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، حيث قامت بنشر البوستر الرسمي الخاص بالأغنية وعلقت عليه من خلال خاصية الكابشن، وقالت:

"بقيت جبروت أغنية جديدة قررت أنزلها بكرة قبل ألبوم حلوة السهرة من إنتاج كيوب ميوزك المنتج محمد علام كلمات أحمد راشد ألحان سامر أبو طالب توزيع زوووم".

منشور الفنانة مروة نصر عبر حسابها على إنستجرام

أحدث أعمال مروة نصر

وتعتبر هذه الأغنية تمهيدًا لطرح ألبوم جديد للفنانة مروة نصر وهو ألبوم بعنوان "حلوة السهرة" الذي من المقرر طرحه خلال صيف هذا العام الحالي 2024 والذي يشارك به عدد كبير من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي، كما تستعد أيضًا لإحياء العديد من الحفلات الغنائية التي تشارك بها ضمن موسم صيف 2024.