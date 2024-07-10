تفاصيل شخصية محمد سعد ضمن أحداث فيلم 'دكتور عدوه'

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل صناع فيلم "دكتور عدوه" بطولة محمد سعد، العمل من إنتاج محمد الرشيدي، وإخراج وائل إحسان، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل.

تفاصيل شخصيه محمد سعد ضمن أحداث فيلم دكتور عدوه

ويعيش محمد سعد مع زوجة قبيحة وعفريت خلال أحداث العمل، ويجسد خلال الأحداث شخصية طبيب يدعى سامح، ومن المقرر خلال الفترة المقبلة أن يسافر المغرب لتصوير بعض مشاهد العمل.

اخر اعمال محمد سعد السينمائية

ويمثل فيلم دكتور عدوه، عودة لـ محمد سعد للسينما، بعد غياب دام 5 سنوات، حيث كان آخر أعماله السينمائية في عام 2019، من خلال الكنز 2، الذي يحمل اسم الحب والمصير، استكمال للجزء الأول، حيث يواصل قص حكايات حتشبسوت في العصر المصري القديم، وحكاية علي الزيبق خلال حكم الدولة العثمانية، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي، الذي يواجه تحديات وعقبات عديدة في العمل والعلاقات العاطفية، وخلال تلك الأحداث يحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز، يخبره به من خلال وصية مسجلة تركها.

اخر اعمال محمد سعد في الدراما

وكان اخر اعمال محمد سعد في الدراما هو مسلسل «الحاج إكسلانس » مجموعة من الفنانين منهم «محمد سعد، شيرين، بالإضافة إلى أحمد فتحي، جيهان خليل، ويزو، سامي مغاوري، إبرام سمير، وحسن عبد الفتاح، ومن تأليف ورشة بلاك هورس، وإخراج إبرام نشأت، وإنتاج ممدوح شاهين».

اخر اعمال محمد سعد في المسرح

وكان اخر اعمال محمد سعد في المسرح هي مسرحية «على بابا» على مسرح بكر الشدي بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشارك في بطولة المسرحية بجانب محمد سعد، نجمة مسرح مصر ويزو ودارين حداد وسامي المغاوري وحسن عبدالفتاح، مسرحية "اللمبي في الجاهلية" تم عرضها علي في مدينة جدة على مسرح النادي الأدبي الثقافي، ويشارك في المسرحية سامى مغاورى ومى سليم وويزو وطاهر أبو ليلة وحسن عبد الفتاح ومنير مكرم وإخراج تامر كرم.

جوائز محمد سعد

وحصل الفنان محمد سعد علي عدة جوائز منها: جائزة أوسكار السينما المصرية عام 2002 عن فيلم اللمبي، جائزة أفضل ممثّل سينمائي كوميدي لعام 2005 عن فيلم بوحة، جائزة أفضل ممثّل كوميدي عن مسلسل فيفا أطاطا، جائزة أفضل ممثّل لعام 2017 من جمعية الفيلم عن الكنز، جائزة النّقّاد في السينما عن الكنز، جائزة أفضل ممثّل عن الكنز 2،جائزة أفضل ممثّل دور أوّل لعام 2019.