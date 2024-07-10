أحمد جودة - القاهرة - حماقي يروج لأغنية "واكلة الجو"

طرح الفنان المتألق محمد حماقي اليوم الأربعاء الموافق يوم 10 من شهر يوليو الجاري لهذا العام الحالي 2024، اغنية جديدة بعنوان "واكلة الجو" من ألبوم "هو الأساس" وقام بطرحها على حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ويستعرض دوت الخليج الفني في السطور التالية الآتية أبرز تفاصيل أغنية "واكلة الجو".



تفاصيل أغنية واكلة الجو

تعتبر أغنية واكلة الجو للفنان محمد حماقي هى أولى أغنيات الألبوم الجديد الذي يحمل عنوان "هو الأساس" والذي سيتم طرح باقي أغانيه خلال الفترة المقبلة، وأغنية واكلة الجو من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم.



محمد حماقي يروج لأغنية واكلة الجو عبر إنستجرام

حرص الفنان محمد حماقي على الترويج لأغنيته الجديدة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور والفيديوهات الشهيرة "إنستجرام" حيث قام بنشر مقطع من الأغنية وعلق من خلال خاصية "الكابشن" وقال:

"واكلة الجو اليوم بوجوها إحلو.. هفضل 100 سنة هنا لو قدامي عينيها الحلوين دول

أغنية واكلة الجو دلوقتي كاملة على يوتيوب وكل منصات الموسيقى".

منشور الفنان محمد حماقي عبر إنستجرام



كلمات أغنية واكلة الجو

وتقول كلمات الأغنية:

أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة

واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة

ضرب نار دمار دي مش بتهدى

جامدة مش هزار

أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة

لا بجد فينها وفين هما

حد شاف جمال كده بالذمة

دايسة على الزرار

واكلة الجو

اليوم بوجودها احلو

هفضل 100 سنة هنا لو

قدامي عينيها الحلوين دول

واخدة الناس

بالرقة وبالإحساس

أنا عيني عليها يا ناس

إيه اللي بتعمله فيا ده معقول؟

أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة

واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة

ضرب نار دمار دي مش بتهدى

جامدة مش هزار.