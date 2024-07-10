نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلي عز العرب: ظهرت كومبارس صامت في فيلم "معالي الوزير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنان ليلى عز العرب، خلال لقائها في برنامج حواديت الناس، على قناة الشمس، عن كواليس في بداية دخولها مجال الفن.

كواليس دخول ليلي عز العرب لدخول الفن

وقالت ليلى: خضت عدد من تجارب التمثيل وقت عملي مديرة بنك، ومنها عندما ظهرت كومبارس صامت في فيلم معالي الوزير مع أحمد زكي، وزملائي في البنك وأصدقائي كانوا سعيدين بي في هذه الفترة، ولكن أسرتي كانت تعارض عملي في التمثيل في البداية.

اخر اعمال ليلي عز العرب

وكان اخر اعمال ليلي عز العرب هو مسلسل "إمبراطورية ميم" مع النجم خالد النبوى وتجسد خلال العمل شخصية جديدة تمامًا، ومع المخرج محمد سلامة، وإخراج محمد سلامة، مدير التصوير محمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، إنتاج تامر مرتضى، وإشراف العمل مصطفى العوضى، شركة أروما.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

وتدور أحداثه حول أب يتمرد عليه أولاده، ويضطر ان يوافق تحت ضغط ابنائه على إقامة إنتخابات بغرض اختيار حاكم للأسرة، ولكنه في النهاية يتفاجئ أن أولاده قاموا بإختياره حاكم لأسرتهم، ورب الأسرة ليبينوا له حبهم الشديد.

ليلي عز العرب في عتبات البهجة

وايضا شاركت ليلي عز العرب في مسلسل عتبات البهجة، بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، صفاء الطوخي، حازم إيهاب، يوسف عثمان، عنبة، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د.مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج جمال العدل، والعمل مكون من 15 حلقة.

قصة مسلسل عتبات البهجة

ويظهر يحيى الفخراني خلال أحداث العمل بشخصية وكيل وزارة الصناعة على المعاش، ثم يصبح انفلونسر، بينما يظهر صلاح عبدالله بشخصية صيدلي ومتخصص في الأعشاب والتركيبات، وهو الصديق المقرب ليحي الفخراني، أما جومانا فتجسد شخصية نعناعة، وهي شريكة يحيى الفخراني في عمله الخاص.

أبرز أعمال ليلي عز العرب

ورا كل باب ج 2، حلوة الدنيا سكر، إسكندرية نيويورك، عايز حقي، معالي الوزير، 1000 مبروك، 30 فبراير، لامؤاخذه، المهرجان، أسماء، أهواك، أبو شنب، يوم مالوش لازمة، بالشمع الأحمر، تحت السيطرة، ابن ليل، رقم مجهول، طرف ثالث، حكايات بنات، العار، الباب ف الباب، سيتكوم، لسه بدرى سيتكوم، الكبير أوي، تحت السيطرة، طريقي، حارة اليهود، هز وسط البلد، فوق مستوى الشبهات، آخر ديك في مصر، أرض النفاق، قوت القلوب 2، ليالي اوجيني، سجن النساء.