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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنان ليلى عز العرب، خلال لقائها في برنامج حواديت الناس، على قناة الشمس، عن سبب استقالتها من عملها في البنك.

ليلي عز العرب تكشف سبب استقالتها من عملها في «بنك»

وقالت ليلي عز العرب: تقدمت باستقالتي من العمل في البنك بسبب تعاقدي على مسلسل الكبير مع أحمد مكي، وبدأت وقتها احتراف التمثيل ولم أتخوف من تقديم دور سمانتا في المسلسل.

أحدث أعمال ليلى عز العرب

ومن ناحية اخري، يعرض حاليا للفنانة ليلى عز العرب مسلسل مفترق طرق من بطولة هند صبري، على منصة شاهد، تقدم شخصية والدة ماجد المصري وهو زوج هند صبري ضمن الأحداث، ويضم العمل جومانا مراد، هدى المفتي، علي الطيب، نهى عابدين، ومؤمن نور، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، ويقدم المعالجة الدرامية السيناريست شريف بدر الدين، والمسلسل من إخراج محمد يحيى، إشراف فني أحمد خالد موسى، ومن إنتاج مجموعة كاريزما للإعلام.

اخر اعمال ليلي عز العرب

وكان اخر اعمال ليلي عز العرب هو مسلسل "إمبراطورية ميم" مع النجم خالد النبوى وتجسد خلال العمل شخصية جديدة تمامًا، ومع المخرج محمد سلامة، وايضا شاركت في مسلسل عتبات البهجة، بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، صفاء الطوخي، حازم إيهاب، يوسف عثمان، عنبة، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د.مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج جمال العدل، والعمل مكون من 15 حلقة، مسلسل يحيى وكنوز، تقدم فى المسلسل دور الدكتورة ماجدة وهى تنتمى لعصابة دولية تقوم بسرقة الآثار وهذا للأسف ما يحدث الآن فهناك من يحاول سرقة آثار بلادنا ونسبها لنفسه.

أبرز أعمال ليلي عز العرب

وشارك ليلي عز العرب في عدة اعمال منها: ورا كل باب ج 2، حلوة الدنيا سكر، إسكندرية نيويورك، عايز حقي، معالي الوزير، 1000 مبروك، 30 فبراير، لامؤاخذه، المهرجان، أسماء، أهواك، أبو شنب، يوم مالوش لازمة، بالشمع الأحمر، تحت السيطرة، ابن ليل، رقم مجهول، طرف ثالث، حكايات بنات، العار، الباب ف الباب، سيتكوم، لسه بدرى سيتكوم، الكبير أوي، تحت السيطرة، طريقي، حارة اليهود، هز وسط البلد، فوق مستوى الشبهات، آخر ديك في مصر، أرض النفاق، قوت القلوب 2، ليالي اوجيني، سجن النساء.