نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| بعد خلافهما.. مفاجأة عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد الاشتباكات الهائلة التي حدثت بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب، والأمر الذي وصل لتقديم الطرفين بلاغ ضد الآخر، واجها الأثنين بعضهما البعض في النيابة، صباح اليوم، حيث تمسك كل منهما باتهامه للطرف الآخر.

وقررت النيابة العامة بإخلاء سبيل كلًا من الفنانين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب من سراي النيابة بعد استماع أقوال الطرفين فى بلاغ شيرين ضده لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب وسرقة هاتفها المحمول وأموال من حقيبتها واتهامه لها بتكسير الاستديو الخاص به وغادرا مقر النيابة العامة بعد تصالح الطرفين وتنازلهما عن البلاغات.

وكان قد طلب حسام حبيب من النيابة العامة شهادة ابنة شيرين عبد الوهاب في الواقعة، لسماع روايتها للأحداث، مع سماع أقوال شهود العيان، واستدعاء ابنة شيرين، كما تم اصطحاب حسام حبيب لمعاينة شقة شيرين.