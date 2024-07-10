نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة ملفتة.. أسماء أبو اليزيد تحتفل بعيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد بعيد ميلادها الـ33، مع زوجها مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، شاركت أبو اليزيد عدة صور، علقت عليها: عيد ميلاد سعيد لي.

إطلالة أسماء أبو اليزيد في عيد ميلادها

أطلت أسماء أبو اليزيد بإطلالة أنيقة مرتديه Crop Top أسود اللون مزين بخرز في طرقه، وبنطلون ملحق من فوقع جزء من تنورة ملفوف بشكل مميز، مع تصفيف شعرها ضفيرة.

أحدث أعمال أسماء أبو اليزيد

ومن ناحية اخري، انتهت الفنانة أسماء أبو اليزيد، من عرض مسلسل «جولة أخيرة» منذ فترة، وهو من بطولة الفنان أحمد السقا، وشارك بالعمل كل من الفنان أشرف عبد الباقي، ورشدي الشامي، وعلي صبحي، وحنان مطاوع، وحنان سليمان، وصفاء الطوخي، وآخرين، والعمل من تأليف أحمد ندا، وإخراج مريم أحمدي.

اخر أعمال أسماء أبو اليزيد

وكان آخر أعمال أسماء أبو اليزيد كان مسلسل "صلة رحم" في رمضان 2024، يشارك في بطولة: إياد نصار، ويسرا اللوزي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد علي، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج شركة الصباح.

وايضا فيلم «العميل صفر»، الذي عرض في عام 2023، وشارك في بطولته كل من: أكرم حسني، وبيومي فؤاد، وأيمن الشيوي، ودينا، وفيدرا، ومصطفى غريب، وفاطمة البنوي، ومحمد أوتاكا، وإسماعيل فرغلي، ومنذر رياحنة، وغيرهم، والعمل من تأليف وائل عبد الله، وإخراج كريم العدل.

ومسلسل "بطن الحوت" من بطولة الفنان محمد فراج، باسم سمرة، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين، أبرزهم: عصام عمر، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون، سماح أنور، بسمة، يوسف عثمان، تامر حبيب، هاجر السراج، والعمل من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، فيلم "الدعوة عامة" لمحمد عبد الرحمن توتا، الفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان