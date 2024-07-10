نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. مهرجان العلمين يفتتح فعالياته بـ "أرض الأحلام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعدادًا لافتتاح فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، روجت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين والتي تنطلق بداية من غدٍ الخميس الموافق 11 يوليو وحتى أواخر أغسطس.

ونشرت إدارة لمهرجان العلمين الجديدة مقطع فيديو لإحدى الفعاليات المميزة في الدورة الثانية من المهرجان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” معلقة: "مغامرة مثيرة في انتظاركم متعة التحليق واستكشاف مدينة العلمين الساحرة بمسابقات الباراموتور، استعدوا لفرصة لا مثيل لها للتحليق عاليًا فوق سماء مدينة العلمين ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة 2024".



وتابعت: "تقدروا تحضروا عروض الباراموتور كل يوم جمعة أو تحجز Paramotor tandem وتطير في السماء، الباراموتور موجود طول أيام المهرجان من 11 يوليو– 31 أغسطس".

وقامت شركة تذكرتي للترويج عن المهرجان في دورته الثانية عبر حسابها قائلة: "انضموا إلينا في تجربة ترفيهية فريدة، شاركونا أكبر الحفلات لأهم المطربين، وأفضل العروض المسرحية لألمع النجوم واستمتعوا بأحب الرياضات إليكم، اكتشفوا معنا متعة الترفيه في النسخة الثانية لمهرجان العلمين الجَديدة".