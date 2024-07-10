نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكفالة 5000 جنيه.. تصالح حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد الخلاف الكبير الذي حدث بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب، حتى وصل بيهما لتقديم كلا الطرفين بلاغ ضد الآخر، تواجه الطرفين في النيابة، صباح اليوم، حيث تمسك كل منهما باتهامه للطرف الآخر.

وقررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إخلاء سبيل حسام حبيب بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتعدي بالضرب على المطربة شيرين عبدالوهاب داخل شقتها بالتجمع الأول، كما أمرت بسرعة التحري حول الواقعة واستدعاء الفنانة شيرين عبدالوهاب للاستماع لأقوالها.

وكان قد طلب حسام حبيب من النيابة العامة شهادة ابنة شيرين عبد الوهاب في الواقعة، لسماع روايتها للأحداث، مع سماع أقوال شهود العيان، واستدعاء ابنة شيرين، كما تم اصطحاب حسام حبيب لمعاينة شقة شيرين.

وحضرت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى النيابة وهي مرتدية ترينج أسود ونظارة سوداء وأخفت وجهها بشكل كامل لمنع تصويرها أو رؤيتها خلال تواجدها داخل مقر النيابة العامة بالتجمع الخامس.