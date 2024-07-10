أحمد جودة - القاهرة - نور النبوي يحتفل بعيد ميلاده مع أبطال فيلم 'الحريفة'

إحتفل الفنان الشاب نور خالد النبوي بعيد ميلاده أمس الثلاثاء الموافق يوم 9 شهر يوليو الجاري لهذا العام الحالي 2024 في أجواء إحتفالية مع أسرة فيلم الحريفة، وقام نور النبوي بتوجيه الشكر والحب لأسرة فيلم الحريفة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

نور النبوي



منشور خالد النبوي عبر حسابه على إنستجرام

حرص الفنان الشاب نور النبوي على توجيه الشكر لأسرة فيلم الحريفة الذين قاموا بالإحتفال معه بعيد ميلاده، وقد جاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام، ووضع مجموعة من الصور له مع أبطال الفيلم أثناء إحتفالهم بعيد ميلاده، وكتب من خلال خاصية الكابشن:

"إمبارح إحتفلت بعيد ميلادي مع عيلة فيلم الحريفة شكرا أستاذ طارق الجنايني وكزبرة على التورتة الحلوة دي شكرا لكل الناس اللي كلمتني وبعتتلي أنا ممتن لوجودكم في حياتي أتمنى تبقى سنة يكون فيها تطور ومجهود شغل يعجبكم أخيرا الجمهور هو عيلتي الأساسية شوفت كل فيديو وصورة عملتوها دعمكم هو الحافز الرئيسي، بحبكم من كل قلبي".

منشور نور النبوي على إنستجرام



نور النبوي في الدراما

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شارك فيها الفنان نور النبوي هو مسلسل بعنوان إمبراطورية ميم والذي قدم من خلاله دور "مروان" وتم عرض المسلسل في شهر رمضان الكريم لهذا العام الحالي 2024، وشارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان خالد النبوي، نشوى مصطفى، نور النبوي، حلا شيحة، محمود عبد العزيز، محمود حافظ، وآخرين من النجوم والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

نور النبوي في السينما

أما عن آخر أعمال نور النبوي في السينما فقد حقق نور النبوي نجاحًا كبيرًا من خلال فيلم "الحريفة" والذي تم عرضه في شهر يناير الماضي لهذا العام الحالي وقدم من خلاله شخصية "ماجد" وهو من بطولة كلا من نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، أحمد بحر "كزبرة"، أحمد حسام "ميدو"، وآخرين من النجوم والفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.