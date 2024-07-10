نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستشار تركى آل شيخ يُعلن عن تعاون مع المنتج صادق الصّباح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار تركى آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية عن مسلسل لبناني ضخم من انتاج المنتج صادق الصّباح.



وأشار المستشار أن المسلسل مكون من 15 حلقة، ومن المقرر تصويره قريبًا بين لبنان والمملكة العربية السعودية.

وأضاف أن المسلسل سيضم نخبة من النجوم "على أعلى مستوى" على حد قوله ،و من أهم نجوم بلاد الشام، لافتا أن هذا العمل يعتبر بوابة للتعاون السعودى اللبنانى، حيث يعتبر البداية لدخول الساحة اللبنانية وتقديم الكثير من الأعمال المشتركة إنتاجيًا.



من جهته أعرب المنتج صادق الصّباح عن فخره وإمتنانه بالتعاون مع المستشار تركى آل شيخ، وعلق الصّباح على ذلك بتدوينه على الحساب الرسمى له على موقع التواصل الإجتماعى " إكس " متمنيًا التوفيق وتحقيق أعلى مستوى.



يذكر أن المنتج صادق الصّباح قد إلتقى من فترة بالمستشار تركى آل شيخ بمدينة الرياض، وذلك لإبرام إتفاق لإنتاج أعمال درامية عديدة بدعم من هيئة الترفيه.