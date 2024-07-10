نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عايزين تعرفوا بيهرب من ايه؟".. هشام ماجد يكشف عن شخصيته في "أكس مراتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان هشام ماجد عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، عن تفاصيل شخصيته في فيلمه الجديد "X مراتي"، والذي يشاركه البطولة أمينة خليل، وإخراج معتز التوني، والذي من المقرر عرضه يوم 24 يوليو في جميع السينمات.

ونشر هشام ماجد، البوستر الدعائي الرسمي له في الفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»: «استنوا الدكتور يوسف ومحاولاته للهروب، عايزين تعرفوا بيهرب من ايه؟».

أحداث فيلم إكس مراتى

ويظهر هشام ماجد خلال أحداث فيلم إكس مراتى شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية، ويظهر محمد ممدوح، بشخصية رد سجون، ويقع في العديد من المشاكل، وهو زوج أمينة خليل السابق.

وتظهر أمينة خليل بشخصية امرأة تمتلك بيوتي سنتر، وتجمعها العديد من المشاهد مع هشام ماجد ومحمد ممدوح في إطار اجتماعي كوميدي.

أبطال إكس مراتي

فيلم إكس مراتي بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، والفيلم برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

قصة فيلم إكس مراتي



تدور قصة فيلم إكس مراتي في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر هشام ماجد خلاله بشخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.