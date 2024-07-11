نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 9 أغسطس.. حفل وائل كفوري في الساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب وائل كفوري لإحياء حفل غنائى ضخم بالساحل الشمالي، يوم الجمعة 9 أغسطس 2024 داخل جولف مارينا.

ويقدم وائل خلال الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أحدث أغانيه حلو الحب، ومن المقرر أن تطرح الشركة المنظمة تذاكر الحفل خلال ساعات قليلة من الآن عبر موقعها الرسمي.

أحدث أعمال وائل كفوري

ومن ناحية اخري، ويتعاون وائل كفوري فى أغنية “ حلو الحب ” مع الشاعر منير بو عساف والملحن هشام بولس، من إنتاج موسيقي داني حلو، ومكس وماستر رالف سليمان.

كلمات أغنية حلو الحب لـ وائل كفوري

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي: بعدا الدّني بتجيب عشّاق الوفى، وما خلصت اللّهفة بقلوب العاشقين، والحب بين الناس بعدو ما اختفى، وبعدو القلب بيدق وبينبض حنين، حلو الحب لمّا يجمع بين قلبين، ويخليهن شخص واحد من بعد ما كانوا تنين، يعيشوا لبعض يحسّوا ببعض ما بعمرويفرقهن بُعد، ويصيروا أقرب لبعض من قرب النّظر للعين.

آخر أعمال وائل كفوري

وكان اخر اعمال الفنان وائل كفوري هو كليباته الغنائية بعنوان “لآخر دقة” وهي من كلمات وألحان رامي شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج عبد الله غانم، ومن إنتاج شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound، وايضا طرح مؤخرا أغنيته الجديدة "حالف عالحب" وتعاون في الأغنية مع منير بوعساف وبلال الزين في التوزيع الموسيقى والتلحين، اغنية البنت القوية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر الصباغ.

نبذة عن وائل كفوري

بدا النجم وائل كفوري حياته الفنية بعد استوديو الفن ثم حقق انتشارا وشهرة كبيرة بعد إصداره أغنيته الأولى "ما وعدتك بنجوم الليل" ثم أطلق ألبومه الأول شافوها وصارو يقولوا عام 1994، وأطلق ألبومه 12 شهر، شارك بالعديد من المهرجانات العربية مثل مهرجان جرش في الأردن ومهرجان قرطاج في تونس، وفى عام 1996 قدم ديو مين حبيبي أنا، حيث جاء المخرج سيمون أسمر بفكرة عمل (دويتو) بين وائل كفوري ونوال الزغبي في عام 1998ثم قدم دويتو بعنوان وصية حب مع ديانا حداد.

