نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حظي من السما".. تعاون جديد يجمع إليسا بـ أحمد سعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لحالة النشاط الفني التي يعشها الفنان أحمد سعد، يستعد للتعاون مع الفنانة إليسا في أغنية جديدة «حظي من السما» خلال برنامج «بيت السعد»، ومن المقرر عرضها غدًا الساعة 7 مساءً على يوتيوب.

ونشر أحمد سعد البوستر الرسمي الأغنية وعلق عليها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»:«استنوا أغنية حظي من السما من برنامج بيت السعد، مع النجمة إليسا بكرة الساعة 7 على يوتيوب».

تفاصيل برنامج بيت السعد

يذكر أن برنامج «بيت السعد» تقديم الفنان أحمد سعد وشقيقة الفنان عمرو سعد، ويُعرض في الحادية عشر مساء الأربعاء على «MBC 1» ويعاد يوم السبت الساعة 9 مساءً على شاشة «MBC مصر».

وسمي برنامج “بيت السعد” بهذا الاسم وفقًا لما يتناسب مع فكرته حيث يظهر عمرو سعد وأحمد سعد وكأنهما في منزلهما ويستضيفا عدد من النجوم، ومن أبرز الضيوف الذين من المقرر استضافتهم في البرنامج: الفنانة مي عمر، الفنانة منة شلبي، المطربة إليسا، الفنان محمد هنيدي، النجم أحمد السقا، الشاب خالد، أحمد فهمي.