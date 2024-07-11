نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقوى الفعاليات الفنية والرياضية.. انطلاق مهرجان العلمين غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ فعاليات مهرجان العلمين في دورته، غدًا 11 يوليو وحتى 30 أغسطس أي على مدار نحو 50 يومًا، تحت شعار "العالم علمين"، وتتنوع أنشطتها بين فعاليات فنية وترفيهية ورياضية، بجانب عدد من الحفلات والعروض المسرحية التى يتم عرضها للمرة الأولى.

أولى حفلات مهرجان العلمين

ويستعد الفنان مدحت صالح لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات المهرجان في العاشرة مساءً غدًا، خلال حلقة خاصة مع الإعلامية منى الشاذلي على المسرح الروماني تحت شعار "موسيقى مقامات"، ويقدم خلالها مدحت صالح باقة متنوعة من أشهر أعماله الغنائية.

وتنوعت أسعار تذاكر الحفل بين الـ "VIP" بـ 1500 جنيه، والفئة الثانية بـ 600 جنيه.

كما يقوم الكينج محمد منير بإحياء حفل غنائي فى الساعة العاشرة مساءً في ثاني أيام المهرجان مسرح "أرينا العلمين"، ويستمر على مدار ساعتين يقدم خلاله الكينج باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها بشكل كبير، منها "نعناع الجنينة ويونس، وشمندورة، وفى عشق البنات، وحارة السقايين، وأنا بعشق البحر، والدنيا ريشة فى هوا".

وجاءت أسعار تذاكر الحفل للفئة الأولى وهي عبارة عن طاولة تحمل 10 أفراد 80 ألف جنيه، ليصل ثمن المقعد الواحد إلى 8 آلاف جنيه، والفئة الثانية 600 جنيه.

وفي اليوم الثاني من فعاليات المهرجانات يقام عرض "الرقص الفلسطيني"، ويبرز الملامح التراثية الفنية للشعب الفلسطيني.

فعاليات مهرجان العلمين الدورة الثانية

ومن المقرر إقامة العديد من الفعاليات في الدورة الثانية من المهرجان وتبلغ أكثر من 20 فعالية متنوعة، بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة “insomnia” للألعاب الرقمية.

كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية “Bites by the sea” وهو حدث ضخم يجمع أفضل الطهاة فى مصر، ما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل الشمالى، فيما يخصص المهرجان مكانًا آمنًا لاستضافة الحيوانات الأليفة لمنح أصحابها فرصة الاستمتاع بالأجواء وهم مطمئنون على حيواناتهم.

