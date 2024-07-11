آمال رمزي: أجهضت 3 مرات وتحملت مسؤولية أبناء أشقائي

القاهرة - محمد ابراهيم -







تحدثت الفنانة القديرة آمال رمزي، عن زيجاتها قائلة أنها تزوجت ثلاث مرات، ولم تنجب أطفالًا كونها فضلت السينما والمسرح على حياتها الشخصية، كما أن شقيقها توفي صغيرًا وحملت هي مسئولية أولاده.



وأضافت آمال رمزي، في لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلة: "مخلفتش عشان كنت مشغولة في السينما والمسرح وأخويا مات صغير وأنا شيلت مسئولية أولاده وكنت بوديهم وأجيبهم من المدرسة، وكنت بعملهم آكلات مجنونة، ومحبتش حد يشاركني حُبي لولاد أخويا.. علشان كده مندمتش إني اجهضت 15 طفل".

وأشارت آمال رمزي، إلى أن زوجها المهندس شوقي حامد، كان مصممًا على الإنجاب منها وبسبب رفضها قررا الانفصال، قائلة: "في إحدى المرات قالي هضربك بالرصاص، قولت له اضرب، وولاد أخويا بمثابة أولادي".



